Vide-Greniers Joué-lès-Tours
Vide-Greniers Joué-lès-Tours dimanche 12 avril 2026.
Vide-Greniers
Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-12 08:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-12
L’association des Habitants du Lotissement des Jardins de la Douzillère organise un vidre-greniers avec restauration sur place.
Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 81 61 84 82 association.jardins.douzillere@gmail.com
English :
The Association des Habitants du Lotissement des Jardins de la Douzillère is organizing a garage sale with on-site catering.
German :
Die Association des Habitants du Lotissement des Jardins de la Douzillère organisiert einen Flohmarkt mit Verpflegung vor Ort.
Italiano :
L’Association des Habitants du Lotissement des Jardins de la Douzillère organizza una vendita di garage con ristorazione in loco.
Espanol :
La Association des Habitants du Lotissement des Jardins de la Douzillère organiza una venta de garaje con restauración in situ.
L’événement Vide-Greniers Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2025-11-24 par ADT 37