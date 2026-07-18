Informations pratiques

Juzanvigny

Vide-greniers

Place de la Mairie Juzanvigny Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 08:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Vous aimez chiner ? Venez dénicher de beaux objets sur le vide-greniers de Juzanvigny organisé par Les Amis de la Carpière et partez à la recherche de la trouvaille du siècle !

Le food truck Pizza’ly sera également présent pour vous préparer des pizzas généreuses !

Alors, prêt pour faire de bonnes affaires ?

#videgreniers2026 .

Place de la Mairie Juzanvigny 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 93 75 bruno.pittia@orange.fr

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English :

L’événement Vide-greniers Juzanvigny a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne