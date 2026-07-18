Vide-greniers Juzanvigny
dimanche 23 août 2026 · Juzanvigny
Informations pratiques
Juzanvigny
Vide-greniers
Place de la Mairie Juzanvigny Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 08:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Vous aimez chiner ? Venez dénicher de beaux objets sur le vide-greniers de Juzanvigny organisé par Les Amis de la Carpière et partez à la recherche de la trouvaille du siècle !
Le food truck Pizza’ly sera également présent pour vous préparer des pizzas généreuses !
Alors, prêt pour faire de bonnes affaires ?
#videgreniers2026 .
Place de la Mairie Juzanvigny 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 93 75 bruno.pittia@orange.fr
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English :
L’événement Vide-greniers Juzanvigny a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne