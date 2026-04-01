Vide-greniers rue du Stade Kerbach

Kerbach

Vide-greniers

rue du Stade Complexe sportif – Kerbach Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 07:00:00

fin : 2026-04-26 19:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Vide-greniers, marché aux puces au complexe sportif, rue du Stade, intérieur et sur parking extérieur. Buvette restauration sur place.Tout public

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rue du Stade Complexe sportif – Kerbach 57460 Moselle Grand Est +33 7 57 87 90 64

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English :

Garage sale and flea market at the sports complex, rue du Stade, indoors and in the outdoor parking lot. Refreshments and snacks on site.

L’événement Vide-greniers Kerbach a été mis à jour le 2026-04-14 par FORBACH TOURISME