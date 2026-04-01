Vide-greniers rue du Stade Kerbach
Vide-greniers rue du Stade Kerbach dimanche 26 avril 2026.
Kerbach
Vide-greniers
rue du Stade Complexe sportif – Kerbach Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 07:00:00
fin : 2026-04-26 19:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Vide-greniers, marché aux puces au complexe sportif, rue du Stade, intérieur et sur parking extérieur. Buvette restauration sur place.Tout public
0 .
rue du Stade Complexe sportif – Kerbach 57460 Moselle Grand Est +33 7 57 87 90 64
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English :
Garage sale and flea market at the sports complex, rue du Stade, indoors and in the outdoor parking lot. Refreshments and snacks on site.
L’événement Vide-greniers Kerbach a été mis à jour le 2026-04-14 par FORBACH TOURISME
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