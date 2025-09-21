Vide-Greniers La Bouillie
Vide-Greniers La Bouillie dimanche 21 septembre 2025.
Vide-Greniers
Salle des Fêtes et Parking La Bouillie Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 08:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-21
organisé par l’Amicale de la Bouillie.
Restauration rapide et buvette sur place.
Pour les exposants 2,5€ le mètre en extérieur. Intérieur une table 1,20m + une chaise 4 €
Réservation par téléphone. .
Salle des Fêtes et Parking La Bouillie 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 78 84 43 88
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Vide-Greniers La Bouillie a été mis à jour le 2025-08-05 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André