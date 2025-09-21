Vide-Greniers La Bouillie

Vide-Greniers La Bouillie dimanche 21 septembre 2025.

Vide-Greniers

Salle des Fêtes et Parking La Bouillie Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Début : 2025-09-21 08:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

organisé par l’Amicale de la Bouillie.

Restauration rapide et buvette sur place.

Pour les exposants 2,5€ le mètre en extérieur. Intérieur une table 1,20m + une chaise 4 €

Réservation par téléphone. .

Salle des Fêtes et Parking La Bouillie 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 78 84 43 88

L’événement Vide-Greniers La Bouillie a été mis à jour le 2025-08-05 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André