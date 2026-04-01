Vide-greniers La Chapelle-Cécelin
Vide-greniers La Chapelle-Cécelin dimanche 26 avril 2026.
La Chapelle-Cécelin
Vide-greniers
Bourg La Chapelle-Cécelin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 07:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Vide-greniers à la Chapelle-Cécelin, hippodrome du Bourigny.
Organisé par le Comité des fêtes. .
Bourg La Chapelle-Cécelin 50800 Manche Normandie +33 6 63 22 90 94
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers La Chapelle-Cécelin a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Villedieu-les-Poêles