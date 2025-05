Vide-greniers – La Colombe, 18 mai 2025 07:00, La Colombe.

Manche

Vide-greniers La Colombe Manche

Début : 2025-05-18 07:00:00

fin : 2025-05-18 18:00:00

Vide-greniers dans le bourg de La Colombe.

Sur place buvette et rôtisserie.

Organisé par le Comité des fêtes.

La Colombe 50800 Manche Normandie +33 6 63 22 90 94

English : Vide-greniers

Garage sale in the village of La Colombe.

On-site: refreshments and rotisserie.

Organized by the Comité des fêtes.

German :

Flohmarkt in der Ortschaft La Colombe.

Vor Ort: Getränkestand und Braten.

Organisiert vom Festkomitee.

Italiano :

Vendita di garage nel villaggio di La Colombe.

Sul posto: bar e rosticceria.

Organizzato dal Comitato delle feste.

Espanol :

Venta de garaje en el pueblo de La Colombe.

En el lugar: bar de refrescos y asador.

Organizado por el Comité des fêtes.

L’événement Vide-greniers La Colombe a été mis à jour le 2025-05-09 par OT Villedieu-les-Poêles