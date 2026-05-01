Vide-greniers La Colombe
Vide-greniers La Colombe dimanche 17 mai 2026.
La Colombe
Vide-greniers
Bourg La Colombe Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 07:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Vide-greniers dans le bourg de La Colombe.
Sur place buvette et rôtisserie.
Organisé par le Comité des fêtes. .
Bourg La Colombe 50800 Manche Normandie +33 6 63 22 90 94
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers La Colombe a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Villedieu-les-Poêles