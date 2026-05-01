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Vide-greniers La Colombe

Vide-greniers La Colombe

Vide-greniers La Colombe dimanche 17 mai 2026.

Adresse : Bourg

Ville : 50800 La Colombe

Département : Manche

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

La Colombe

Vide-greniers

Bourg La Colombe Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 07:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :
2026-05-17

Vide-greniers dans le bourg de La Colombe.

Sur place buvette et rôtisserie.
Organisé par le Comité des fêtes.   .

Bourg La Colombe 50800 Manche Normandie +33 6 63 22 90 94 

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers La Colombe a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Villedieu-les-Poêles