La Colombe

Vide-greniers

Bourg La Colombe Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 07:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Vide-greniers dans le bourg de La Colombe.

Sur place buvette et rôtisserie.

Organisé par le Comité des fêtes. .

Bourg La Colombe 50800 Manche Normandie +33 6 63 22 90 94

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers La Colombe a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Villedieu-les-Poêles