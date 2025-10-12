Vide greniers La Courtine

Vide greniers

Vide greniers La Courtine dimanche 12 octobre 2025.

Vide greniers

Rue des Deux Frères La Courtine Creuse

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12

Date(s) :
2025-10-12

L’association La Clé organise un vide greniers sur la journée.
Sur réservation jusqu’au 9 octobre
Buvette crêpes   .

Rue des Deux Frères La Courtine 23100 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 51 33 85 

English : Vide greniers

German : Vide greniers

Italiano :

Espanol : Vide greniers

L’événement Vide greniers La Courtine a été mis à jour le 2025-10-01 par Office de Tourisme de Haute Corrèze