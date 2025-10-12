Vide greniers La Courtine
Vide greniers La Courtine dimanche 12 octobre 2025.
Vide greniers
Rue des Deux Frères La Courtine Creuse
L’association La Clé organise un vide greniers sur la journée.
Sur réservation jusqu’au 9 octobre
Buvette crêpes .
Rue des Deux Frères La Courtine 23100 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 51 33 85
