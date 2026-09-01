AGENDA · La Courtine
Vide greniers La Courtine
dimanche 20 septembre 2026 · La Courtine
Informations pratiques
La Courtine
Vide greniers
Rue des Deux Frères La Courtine Creuse
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
L’association La Clé organise un vide-greniers à la salle polyvalente sur la journée.
Sur réservation, participation forfaitaire de 2€ .
Rue des Deux Frères La Courtine 23100 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 51 33 85
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English : Vide greniers
L’événement Vide greniers La Courtine a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de Haute Corrèze