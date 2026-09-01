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AGENDA · La Courtine

Vide greniers La Courtine

dimanche 20 septembre 2026 · La Courtine

Vide greniers La Courtine

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Rue des Deux Frères
Ville
23100 La Courtine
Département
Creuse
Tarif
2 2 2 Tarif de base - plein tarif

La Courtine

Vide greniers

Rue des Deux Frères La Courtine Creuse

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-20

L’association La Clé organise un vide-greniers à la salle polyvalente sur la journée.

Sur réservation, participation forfaitaire de 2€   .

Rue des Deux Frères La Courtine 23100 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 51 33 85 

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English : Vide greniers

L’événement Vide greniers La Courtine a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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