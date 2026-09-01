Informations pratiques

La Courtine

Vide greniers

Rue des Deux Frères La Courtine Creuse

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

L’association La Clé organise un vide-greniers à la salle polyvalente sur la journée.

Sur réservation, participation forfaitaire de 2€ .

Rue des Deux Frères La Courtine 23100 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 51 33 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide greniers

L’événement Vide greniers La Courtine a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de Haute Corrèze