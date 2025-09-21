Vide-greniers La Jonchère-Saint-Maurice

Vide-greniers La Jonchère-Saint-Maurice dimanche 21 septembre 2025.

Vide-greniers

Rue de la Poste La Jonchère-Saint-Maurice Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Venez participer au vide-greniers organisé par l’ Association pour le Dynamisme des Animations de La Jonchère. .

Rue de la Poste La Jonchère-Saint-Maurice 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 55 66 86 adaj87@orange.fr

English : Vide-greniers

German : Vide-greniers

Italiano :

Espanol : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers La Jonchère-Saint-Maurice a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Monts du Limousin