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Vide-greniers La Loge-Pomblin

Vide-greniers La Loge-Pomblin

Vide-greniers La Loge-Pomblin dimanche 17 mai 2026.

Ville : 10210 La Loge-Pomblin

Département : Aube

Début : 2026-05-17T06:00:00

Fin : 2026-05-17T18:00:00

Heure de début : 06:00:00

Tarif :

La Loge-Pomblin

Vide-greniers

La Loge-Pomblin Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 06:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :
2026-05-17

Dimanche 17 mai LA LOGE-POMBLIN Vide-greniers. De 6h à 18h.

Organisé par le comité des fêtes.

Inscriptions et renseignements +33 (0)3 25 70 59 30

Tarif 2 € le mètre linéaire   .

La Loge-Pomblin 10210 Aube Grand Est +33 3 25 70 59 30 

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English :

L’événement Vide-greniers La Loge-Pomblin a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance