La Loge-Pomblin

Vide-greniers

La Loge-Pomblin Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 06:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Dimanche 17 mai LA LOGE-POMBLIN Vide-greniers. De 6h à 18h.

Organisé par le comité des fêtes.

Inscriptions et renseignements +33 (0)3 25 70 59 30

Tarif 2 € le mètre linéaire .

La Loge-Pomblin 10210 Aube Grand Est +33 3 25 70 59 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vide-greniers La Loge-Pomblin a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance