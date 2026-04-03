Vide-greniers La Loge-Pomblin
Vide-greniers La Loge-Pomblin dimanche 17 mai 2026.
La Loge-Pomblin
Vide-greniers
La Loge-Pomblin Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 06:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Dimanche 17 mai LA LOGE-POMBLIN Vide-greniers. De 6h à 18h.
Organisé par le comité des fêtes.
Inscriptions et renseignements +33 (0)3 25 70 59 30
Tarif 2 € le mètre linéaire .
La Loge-Pomblin 10210 Aube Grand Est +33 3 25 70 59 30
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English :
L’événement Vide-greniers La Loge-Pomblin a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance