Vide-greniers La Pernelle
Vide-greniers La Pernelle dimanche 28 juin 2026.
La Pernelle
Vide-greniers
La Pernelle Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 07:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Buvette, sausisses-frites.
Parking gratuit. .
La Pernelle 50630 Manche Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers La Pernelle a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Cotentin Le Val de Saire