Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide-greniers La Pernelle

Vide-greniers La Pernelle

Vide-greniers La Pernelle dimanche 28 juin 2026.

Ville : 50630 La Pernelle

Département : Manche

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

La Pernelle

Vide-greniers

La Pernelle Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 07:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Buvette, sausisses-frites.
Parking gratuit.   .

La Pernelle 50630 Manche Normandie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers La Pernelle a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Cotentin Le Val de Saire

À voir aussi à La Pernelle (Manche)