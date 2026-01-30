Vide-greniers La Roche-Rigault La Roche-Rigault

Vide-greniers La Roche-Rigault

Rue des Charmilles La Roche-Rigault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Vide-greniers du Comité des Fêtes de La Roche-Rigault, rue des Chardonnerets toute la journée.

Restauration et buvette sur place .

Rue des Charmilles La Roche-Rigault 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 15 13

