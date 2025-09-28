Vide-greniers La Sauvetat-sur-Lède
Vide-greniers La Sauvetat-sur-Lède dimanche 28 septembre 2025.
Vide-greniers
Salle des fêtes La Sauvetat-sur-Lède Lot-et-Garonne
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28
2025-09-28
Lors du vide greniers vous aurez la possibilité de vous restaurer.
Salle des fêtes La Sauvetat-sur-Lède 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 81 04 19
English : Vide-greniers
During the garage sale, you’ll be able to eat and drink.
German : Vide-greniers
Während des « vide greniers » haben Sie die Möglichkeit, sich zu verpflegen.
Italiano :
Durante la vendita di garage, avrete la possibilità di mangiare.
Espanol : Vide-greniers
Durante la venta de garaje, tendrá la oportunidad de comer.
L’événement Vide-greniers La Sauvetat-sur-Lède a été mis à jour le 2025-08-15 par OT Coeur de Bastides