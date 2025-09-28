Vide-greniers La Sauvetat-sur-Lède

Vide-greniers La Sauvetat-sur-Lède dimanche 28 septembre 2025.

Vide-greniers

Salle des fêtes La Sauvetat-sur-Lède Lot-et-Garonne

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Lors du vide greniers vous aurez la possibilité de vous restaurer.

Salle des fêtes La Sauvetat-sur-Lède 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 81 04 19

English : Vide-greniers

During the garage sale, you’ll be able to eat and drink.

German : Vide-greniers

Während des « vide greniers » haben Sie die Möglichkeit, sich zu verpflegen.

Italiano :

Durante la vendita di garage, avrete la possibilità di mangiare.

Espanol : Vide-greniers

Durante la venta de garaje, tendrá la oportunidad de comer.

