Vide-greniers

Salle des fêtes La Sauvetat-sur-Lède Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Venez assister au vide-greniers organisé par le Comité des Fêtes de La Sauvetat sur Lède.

Retrouvez buvette et gourmandises sur place.

Sur réservation, places limitées !

Venez assister au vide-greniers organisé par le Comité des Fêtes de La Sauvetat sur Lède.

Retrouvez buvette et gourmandises sur place.

Sur réservation, places limitées ! .

Salle des fêtes La Sauvetat-sur-Lède 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 81 04 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-greniers

Come along to the garage sale organized by the Comité des Fêtes de La Sauvetat sur Lède.

Refreshments and delicacies available on site.

Places are limited!

L’événement Vide-greniers La Sauvetat-sur-Lède a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Coeur de Bastides