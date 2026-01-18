Vide-greniers La Sauvetat-sur-Lède
Vide-greniers La Sauvetat-sur-Lède dimanche 22 février 2026.
Vide-greniers
Salle des fêtes La Sauvetat-sur-Lède Lot-et-Garonne
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22
2026-02-22
Venez assister au vide-greniers organisé par le Comité des Fêtes de La Sauvetat sur Lède.
Retrouvez buvette et gourmandises sur place.
Sur réservation, places limitées !
Salle des fêtes La Sauvetat-sur-Lède 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 81 04 19
English : Vide-greniers
Come along to the garage sale organized by the Comité des Fêtes de La Sauvetat sur Lède.
Refreshments and delicacies available on site.
Places are limited!
