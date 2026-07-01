Vide-greniers LABATUT Labatut-Figuières

Informations pratiques

Labatut-Figuières

Vide-greniers

LABATUT 3 Place de la mairie Labatut-Figuières Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 08:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Pour certains c’est l’occasion de vider ses placards, pour d’autres de trouver l’ustensile manquant. Un coup de cœur pour une décoration, un cadeau original…

Ce qui est certain c’est que le plaisir de chiner ne se discute pas !

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LABATUT 3 Place de la mairie Labatut-Figuières 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 66 29 72

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English :

For some, it’s an opportunity to clear out their cupboards, for others to find that missing utensil. A favorite decoration, an original gift…

One thing’s for sure: the pleasure of bargain hunting is undeniable!

L’événement Vide-greniers Labatut-Figuières a été mis à jour le 2026-07-14 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65