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AGENDA · Labatut-Figuières

Vide-greniers LABATUT Labatut-Figuières

dimanche 26 juillet 2026 · LABATUT · Labatut-Figuières

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
LABATUT
Adresse
3 Place de la mairie
Ville
64460 Labatut-Figuières
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Gratuit

Labatut-Figuières

Vide-greniers

LABATUT 3 Place de la mairie Labatut-Figuières Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :
2026-07-26

Pour certains c’est l’occasion de vider ses placards, pour d’autres de trouver l’ustensile manquant. Un coup de cœur pour une décoration, un cadeau original…

Ce qui est certain c’est que le plaisir de chiner ne se discute pas !
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LABATUT 3 Place de la mairie Labatut-Figuières 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 66 29 72 

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English :

For some, it’s an opportunity to clear out their cupboards, for others to find that missing utensil. A favorite decoration, an original gift…

One thing’s for sure: the pleasure of bargain hunting is undeniable!

L’événement Vide-greniers Labatut-Figuières a été mis à jour le 2026-07-14 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65