Lacour-d’Arcenay

Vide-greniers

Lacour d’Arcenay Lacour-d’Arcenay Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 08:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Venez goûter notre pain cuit dans le four communal tout en chinant grâce au vide-greniers. Mais surtout n’oubliez pas de déguster les vins blancs d’Alsace du domaine de Samuel Balzinger.

Vous pourrez également vous rafraîchir et vous restaurer grâce à la buvette et au barbecue tenus par les membres de l’association.

Vous désirez exposer, rien de plus simple appelez le numéro sur l’affiche, l’emplacement est gratuit dans la limite de 5m linéaire. .

Lacour d’Arcenay Lacour-d’Arcenay 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 53 25 33 lacourenfleurs@lndm.fr

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Lacour-d’Arcenay a été mis à jour le 2026-06-26 par OT des Terres d’Auxois