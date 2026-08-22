Informations pratiques

Ladaux

Vide-greniers

Bourg Ladaux Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 08:30:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Le Comité des Fêtes de Ladaux vous donne rendez-vous le dimanche 6 septembre 2026 pour une grande journée conviviale autour du vide-greniers.

Venez chiner, dénicher de bonnes affaires et découvrir les nombreux stands présents dans une ambiance chaleureuse et familiale. L’événement est ouvert à tous et sera également l’occasion de découvrir le savoir-faire de créateurs et d’artisans, ainsi que les activités et projets des associations du secteur.

Tout au long de la journée, une buvette et un service de restauration seront proposés sur place pour profiter pleinement de ce moment de partage en famille ou entre amis.

Les exposants sont accueillis à partir de 7h00 et le vide-greniers ouvre au public à partir de 8h30.

Les inscriptions sont ouvertes pour les particuliers, créateurs, artisans et associations souhaitant participer. L’emplacement est proposé au tarif de 2 € le mètre linéaire. .

Bourg Ladaux 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 36 02 36

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Ladaux a été mis à jour le 2026-08-22 par OT de l’Entre-deux-Mers