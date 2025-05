Vide-greniers – Langatte, 29 mai 2025 08:00, Langatte.

Moselle

Vide-greniers 10 rue du Général de Gaulle / rues du village Langatte Moselle

Début : Jeudi Jeudi 2025-05-29 08:00:00

fin : 2025-05-29 18:00:00

2025-05-29

Avis aux chineurs ! Le vide-greniers de Langatte revient ! Réservation exposants par téléphone. Buvette et restauration tout au long de la journée, et pizzas-flamms à partir de 17h00 sous chapiteau.Tout public

10 rue du Général de Gaulle / rues du village

Langatte 57400 Moselle Grand Est +33 6 50 46 91 86

English :

Notice to bargain hunters! The Langatte garage sale is back! Exhibitor bookings by telephone. Refreshments and snacks all day, and pizza-flamms from 5pm under the big top.

German :

Schnäppchenjäger aufgepasst! Der Flohmarkt von Langatte kommt zurück! Aussteller können telefonisch reserviert werden. Den ganzen Tag über gibt es Getränke und Essen, ab 17 Uhr Pizzas und Flammkuchen im Festzelt.

Italiano :

Chiamate tutti i cacciatori di occasioni! Torna il mercatino di Langatte! Prenotazioni telefoniche per gli espositori. Ristoro e rinfresco per tutta la giornata e pizze e fiammate dalle 17.00 sotto il tendone.

Espanol :

¡Llamando a todos los cazadores de gangas! ¡Vuelve la venta de garaje de Langatte! Reservas de expositores por teléfono. Refrescos y refrescos durante todo el día, y pizzas y flambeados a partir de las 17 h bajo la carpa.

