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Vide-greniers Langatte

Vide-greniers Langatte jeudi 14 mai 2026.

Adresse : 10 rue du Général de Gaulle rues du village

Ville : 57400 Langatte

Département : Moselle

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Langatte

Vide-greniers

10 rue du Général de Gaulle rues du village Langatte Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-05-14 08:00:00
fin : 2026-05-14 18:00:00

Date(s) :
2026-05-14

Avis aux chineurs ! Le vide-greniers de Langatte revient. Réservation exposants par téléphone ou par coupon-réponse à envoyer par courrier. Buvette et restauration tout au long de la journée, et pizzas-flamms en soirée sous chapiteau.Tout public
0  .

10 rue du Général de Gaulle rues du village Langatte 57400 Moselle Grand Est +33 6 50 46 91 86 

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English :

Notice to bargain hunters! The Langatte garage sale is back. Exhibitor bookings by telephone or reply coupon by post. Refreshments all day long, and pizza-flamms in the evening under the big top.

L’événement Vide-greniers Langatte a été mis à jour le 2026-04-18 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG

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