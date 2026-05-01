Langatte

Vide-greniers

10 rue du Général de Gaulle rues du village Langatte Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-05-14 08:00:00

fin : 2026-05-14 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Avis aux chineurs ! Le vide-greniers de Langatte revient. Réservation exposants par téléphone ou par coupon-réponse à envoyer par courrier. Buvette et restauration tout au long de la journée, et pizzas-flamms en soirée sous chapiteau.Tout public

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10 rue du Général de Gaulle rues du village Langatte 57400 Moselle Grand Est +33 6 50 46 91 86

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English :

Notice to bargain hunters! The Langatte garage sale is back. Exhibitor bookings by telephone or reply coupon by post. Refreshments all day long, and pizza-flamms in the evening under the big top.

L’événement Vide-greniers Langatte a été mis à jour le 2026-04-18 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG