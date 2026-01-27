Vide-greniers Salle omnisports Langonnet

Vide-greniers

Salle omnisports La Sapnière Langonnet Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-29

L’amicale laïque réunit particuliers et chineurs dans une ambiance conviviale ! Buvette, restauration sur place et animations rythmeront la journée pour petits et grands. .

Salle omnisports La Sapnière Langonnet 56630 Morbihan Bretagne +33 6 75 59 31 51

