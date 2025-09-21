VIDE-GRENIERS Larra
VIDE-GRENIERS Larra dimanche 21 septembre 2025.
VIDE-GRENIERS
MAIRIE Larra Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Nous vous donnons rendez-vous pour ce vide-greniers, où vous retrouverez également une buvette et de quoi vous restaurer.
Nous vous attendons nombreux ! 10 .
MAIRIE Larra 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 62 54 generations.larra@gmail.com
English :
We look forward to seeing you at this garage sale, where you’ll also find a refreshment stand and plenty to eat.
German :
Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei diesem Flohmarkt, bei dem Sie auch einen Imbiss und Essen finden werden.
Italiano :
Vi aspettiamo a questo mercatino, dove troverete anche un punto di ristoro e qualcosa da mangiare.
Espanol :
Esperamos verle en esta venta de garaje, donde también encontrará un puesto de refrescos y algo para comer.
