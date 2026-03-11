VIDE-GRENIERS

MAIRIE Larra Haute-Garonne

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Un vide-greniers est organisé sur la Place de la Mairie de Larra !

Vous retrouverez sur place buvette et restauration, avec vente de saucisses de sanglier.

Pour les exposants

Inscriptions à réaliser avant le 05/05, en déposant un dossier en mairie ;

Emplacement minimum de 3 mètres ;

Fourgon OU Véhicule + Remorque possibles à compter de 6 mètres, pour 3€ supplémentaires (emplacements pour véhicules limités). 3 .

MAIRIE Larra 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 62 54 acca.larra@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A garage sale is organized on the Place de la Mairie in Larra!

L’événement VIDE-GRENIERS Larra a été mis à jour le 2026-03-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE