VIDE-GRENIERS Larra
VIDE-GRENIERS Larra dimanche 17 mai 2026.
VIDE-GRENIERS
MAIRIE Larra Haute-Garonne
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Un vide-greniers est organisé sur la Place de la Mairie de Larra !
Vous retrouverez sur place buvette et restauration, avec vente de saucisses de sanglier.
Pour les exposants
Inscriptions à réaliser avant le 05/05, en déposant un dossier en mairie ;
Emplacement minimum de 3 mètres ;
Fourgon OU Véhicule + Remorque possibles à compter de 6 mètres, pour 3€ supplémentaires (emplacements pour véhicules limités). 3 .
MAIRIE Larra 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 62 54 acca.larra@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A garage sale is organized on the Place de la Mairie in Larra!
L’événement VIDE-GRENIERS Larra a été mis à jour le 2026-03-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE