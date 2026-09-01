Informations pratiques

Larra

VIDE-GRENIERS

MAIRIE Larra Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Un vide-greniers est organisé sur la Place de la Mairie de Larra ! Envie de chiner, de faire de bonnes affaires ou tout simplement de passer un agréable moment ? Rendez-vous le dimanche 20 septembre à Larra pour notre grand vide-grenier annuel !

Vêtements, jouets, livres, déco, vaisselle, objets du quotidien… Vous trouverez certainement votre bonheur parmi les nombreux stands présents ! Vous retrouverez sur place buvette et restauration.

Pour les exposants :

Emplacement minimum de 3 mètres ; Tarif exposants : 10€ les 3x3m. .

MAIRIE Larra 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 62 54 generations.larra@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A yard sale is being held at Larra’s Town Hall Square! Want to browse, find some great deals, or just have a good time? Come to Larra on Sunday, September 20, for our big annual yard sale!

L’événement VIDE-GRENIERS Larra a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE