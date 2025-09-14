VIDE-GRENIERS Launac

VIDE-GRENIERS Launac dimanche 14 septembre 2025.

VIDE-GRENIERS

PARC Launac Haute-Garonne

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

2.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-14

Nous vous donnons rendez-vous dans le joli parc de Launac, à l’occasion d’un vide-greniers !

Ce vide-greniers est réservé aux particuliers.

Vous retrouverez sur place une buvette et de quoi vous restaurer.

Nous vous attendons nombreux ! 2.5 .

PARC Launac 31330 Haute-Garonne Occitanie ca.launac.vg@gmail.com

English :

We look forward to seeing you in Launac’s pretty park, for a garage sale!

German :

Wir treffen uns im schönen Park von Launac bei einem Flohmarkt!

Italiano :

Vi aspettiamo nel bel parco di Launac per un mercatino dell’usato!

Espanol :

¡Esperamos verte en el bonito parque de Launac para una venta de garaje!

L’événement VIDE-GRENIERS Launac a été mis à jour le 2025-08-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE