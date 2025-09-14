VIDE-GRENIERS Launac
VIDE-GRENIERS Launac dimanche 14 septembre 2025.
VIDE-GRENIERS
PARC Launac Haute-Garonne
Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR
2.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-14
Nous vous donnons rendez-vous dans le joli parc de Launac, à l’occasion d’un vide-greniers !
Ce vide-greniers est réservé aux particuliers.
Vous retrouverez sur place une buvette et de quoi vous restaurer.
Nous vous attendons nombreux ! 2.5 .
PARC Launac 31330 Haute-Garonne Occitanie ca.launac.vg@gmail.com
English :
We look forward to seeing you in Launac’s pretty park, for a garage sale!
German :
Wir treffen uns im schönen Park von Launac bei einem Flohmarkt!
Italiano :
Vi aspettiamo nel bel parco di Launac per un mercatino dell’usato!
Espanol :
¡Esperamos verte en el bonito parque de Launac para una venta de garaje!
L’événement VIDE-GRENIERS Launac a été mis à jour le 2025-08-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE