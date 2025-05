Vide-greniers – Salle des fêtes Lavergne, 25 mai 2025 08:00, Lavergne.

Lot-et-Garonne

Vide-greniers Salle des fêtes 392 route de Bourgougnague Lavergne Lot-et-Garonne

Gratuit

Début : 2025-05-25 08:00:00

fin : 2025-05-25 17:00:00

2025-05-25

Venez nombreux au vide-greniers organisé par l’association Amicale des Jeunes Ruraux. Buvette et restauration sur place.

Salle des fêtes 392 route de Bourgougnague

Lavergne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 39 52 60

English :

Come along to the garage sale organized by the Amicale des Jeunes Ruraux association. Refreshments and catering on site.

German : Vide-greniers

Kommen Sie zahlreich zum Flohmarkt, der vom Verein Amicale des Jeunes Ruraux organisiert wird. Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Partecipate alla vendita di garage organizzata dall’associazione Amicale des Jeunes Ruraux. Rinfresco e ristorazione sul posto.

Espanol :

Ven a la venta de garaje organizada por la asociación Amicale des Jeunes Ruraux. Refrescos y catering in situ.

L’événement Vide-greniers Lavergne a été mis à jour le 2025-05-12 par OT du Pays de Lauzun