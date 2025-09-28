Vide-Greniers Lay-Lamidou
Vide-Greniers Lay-Lamidou dimanche 28 septembre 2025.
Vide-Greniers
Lay-Lamidou Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
Venez nombreux à notre vide-greniers. Cet événement se déroulera sur la place et dans toutes les rues du village.
Buvette et restauration sur place. .
Lay-Lamidou 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 66 00 44
English : Vide-Greniers
German : Vide-Greniers
Italiano :
Espanol : Vide-Greniers
L’événement Vide-Greniers Lay-Lamidou a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Béarn des Gaves