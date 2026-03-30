Vide greniers Le Luart
Vide greniers Le Luart dimanche 5 avril 2026.
Vide greniers
Route de BOUER Le Luart Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Faites des affaires! Organisé par l’USL Comité Directeur .
Route de BOUER Le Luart 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 7 88 56 35 96
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English :
L’événement Vide greniers Le Luart a été mis à jour le 2026-03-27 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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