Le Moustoir

Vide-greniers LE MOUSTOIR

Parking de l’Église Le Moustoir Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Vide grenier, producteurs locaux et artisanats seront au rendez-vous.

Vous y trouverez Buvette et petite restauration sur place.

Rendez-vous sur le parking de l’Église de 9h à 18h.

Entrée gratuite. .

Parking de l’Église Le Moustoir 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 79 72 67 66

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English : Vide-greniers LE MOUSTOIR

L’événement Vide-greniers LE MOUSTOIR Le Moustoir a été mis à jour le 2026-05-09 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée