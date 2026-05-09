Vide-greniers LE MOUSTOIR Le Moustoir
Vide-greniers LE MOUSTOIR Le Moustoir dimanche 7 juin 2026.
Le Moustoir
Vide-greniers LE MOUSTOIR
Parking de l’Église Le Moustoir Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Vide grenier, producteurs locaux et artisanats seront au rendez-vous.
Vous y trouverez Buvette et petite restauration sur place.
Rendez-vous sur le parking de l’Église de 9h à 18h.
Entrée gratuite. .
Parking de l’Église Le Moustoir 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 79 72 67 66
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English : Vide-greniers LE MOUSTOIR
L’événement Vide-greniers LE MOUSTOIR Le Moustoir a été mis à jour le 2026-05-09 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée