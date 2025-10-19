Vide greniers Le Puy-en-Velay
Vide greniers Le Puy-en-Velay dimanche 19 octobre 2025.
Vide greniers
Jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 08:30:00
fin : 2025-10-19 17:00:00
Date(s) :
2025-10-19
La Ville du Puy-en-Velay organise son traditionnel vide-greniers. Venez dénicher de bonnes affaires dans les allées du jardin Henri Vinay.
Le vide-greniers est réservé aux particuliers.
.
Jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 07 40 contact.ville@lepuyenvelay.fr
English :
The town of Le Puy-en-Velay organizes its traditional garage sale. Come and find bargains in the alleys of the Henri Vinay garden.
The garage sale is open to private individuals only.
German :
Die Stadt Le Puy-en-Velay veranstaltet ihren traditionellen Flohmarkt. Stöbern Sie in den Gassen des Henri-Vinay-Gartens nach Schnäppchen.
Der Flohmarkt ist nur für Privatpersonen zugänglich.
Italiano :
La città di Le Puy-en-Velay organizza il suo tradizionale mercatino dell’usato. Venite a cercare qualche affare nei vicoli del giardino Henri Vinay.
Il mercatino è aperto solo ai privati.
Espanol :
La ciudad de Le Puy-en-Velay celebra su tradicional venta de garaje. Venga a buscar gangas en las callejuelas del jardín Henri Vinay.
La venta de garaje está abierta exclusivamente a particulares.
L’événement Vide greniers Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay