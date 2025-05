Vide-greniers Le Vigan-en-Quercy – Le Vigan, 21 juin 2025 09:00, Le Vigan.

Lot

Vide-greniers Le Vigan-en-Quercy Espace Culturel Jean Carmet Le Vigan Lot

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

2.5

Tarif de base plein tarif

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 09:00:00

fin : 2025-06-21 18:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Dans le cadre de sa journée « Fête de l’été », l’Association des Parents d’Élèves des écoles du Vigan vous invite à son vide-grenier annuel. Venez chiner pendant que les enfants profitent des jeux et animations !

Animations

Tombola

Soirée musicale à l’issue de la journée

Buvette et restauration sur place 2.5 .

Espace Culturel Jean Carmet

Le Vigan 46300 Lot Occitanie

English :

As part of its « Fête de l’été » day, the Association des Parents d’Élèves des écoles du Vigan invites you to its annual garage sale. Come and bargain while the kids enjoy the games and entertainment!

German :

Im Rahmen ihres Tages « Sommerfest » lädt die Elternvereinigung der Schulen von Le Vigan Sie zu ihrem jährlichen Flohmarkt ein. Kommen Sie zum Stöbern, während die Kinder von den Spielen und Animationen profitieren!

Italiano :

Nell’ambito dell’evento « Fête de l’été », l’Associazione dei genitori degli alunni delle scuole di Vigan vi invita all’annuale mercatino dell’usato. Venite a contrattare mentre i bambini si divertono con i giochi e l’animazione!

Espanol :

Como parte de su evento « Fête de l’été », la Association des Parents d’Élèves des écoles du Vigan te invita a su venta anual de garaje. ¡Ven a regatear mientras los niños disfrutan de los juegos y el entretenimiento!

L’événement Vide-greniers Le Vigan-en-Quercy Le Vigan a été mis à jour le 2025-05-21 par OT Gourdon