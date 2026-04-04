Vide-greniers Les Croûtes
Vide-greniers Les Croûtes dimanche 16 août 2026.
Les Croûtes
Vide-greniers
Les Croûtes Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 06:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Dimanche 16 août LES CROUTES Vide-greniers. De 6h à 18h.
Organisé par le comité des fêtes.
Tarif 4,50 € le mètre linéaire pour les particuliers, 9 € les 3 mètres linéaires pour les professionnels.
Expositions de véhicules anciens, produits régionaux. Restauration sur place.
Inscriptions et renseignements cdf.lescroutes@gmail.com ; +33 (0)3 25 70 51 25 ; +33 (0)6 72 93 96 89 ; +33 (0)6 76 81 56 61 .
Les Croûtes 10130 Aube Grand Est +33 3 25 70 51 25 cdf.lescroutes@gmail.com
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English :
L’événement Vide-greniers Les Croûtes a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance