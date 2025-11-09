Vide-greniers les Lucioles du village

stade Civrac-en-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe

Vide-greniers les Lucioles du Village, au stade de la commune.

Sur réservation pour les exposants (accueil de 6h à 8h le jour de l’événement).

Restauration rapide et buvette sur place. .

stade Civrac-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 16 95 18 lesluciolesduvillage@gmail.com

English : Vide-greniers les Lucioles du village

German : Vide-greniers les Lucioles du village

Italiano :

Espanol : Vide-greniers les Lucioles du village

L’événement Vide-greniers les Lucioles du village Civrac-en-Médoc a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Médoc-Vignoble