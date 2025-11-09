Vide-greniers les Lucioles du village Civrac-en-Médoc
Vide-greniers les Lucioles du village Civrac-en-Médoc dimanche 9 novembre 2025.
Vide-greniers les Lucioles du village
stade Civrac-en-Médoc Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-09
2025-11-09
L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe
Vide-greniers les Lucioles du Village, au stade de la commune.
Sur réservation pour les exposants (accueil de 6h à 8h le jour de l’événement).
Restauration rapide et buvette sur place. .
stade Civrac-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 16 95 18 lesluciolesduvillage@gmail.com
English : Vide-greniers les Lucioles du village
German : Vide-greniers les Lucioles du village
Italiano :
Espanol : Vide-greniers les Lucioles du village
