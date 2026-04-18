Vide-greniers Centre-ville La Palmyre Les Mathes

Vide-greniers

Centre-ville La Palmyre Avenue d’aunis Les Mathes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 08:00:00

fin : 2026-04-18 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

L’association Zikmid vous convie à son vide-greniers !

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Centre-ville La Palmyre Avenue d’aunis Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 00 43 24 zikmid.asso@gmail.com

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English :

The Zikmid association invites you to its garage sale!

L’événement Vide-greniers Les Mathes a été mis à jour le 2026-03-20 par Mairie Les Mathes La Palmyre