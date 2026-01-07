Vide-greniers Les Moutiers-en-Retz

Vide-greniers

Place de l’Eglise Madame Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 09:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Venez flâner ou participer au traditionnel et convivial vide-greniers marché aux puces des Moutiers-en-Retz.

Envie de chiner ou d’exposer vos trésors de grenier ? Une excellente occasion de vendre des objets dont vous n’avez plus besoin ou de trouver des objets uniques à petits prix !

Pourquoi venir au vide-grenier ?

pour chiner et trouver des trésors Imaginez-vous parcourant les allées, découvrant des vinyles vintage, des bibelots délicieusement rétro et des livres chargés d’histoires

pour l’ambiance conviviale flânez entre les stands, échangez avec les vendeurs, partagez des sourires et faire une pause au stand restauration

pour soutenir l’école : en participant à ce vide-grenier, vous apportez votre soutien à l’Amicale Laïque des Moutiers-en-Retz. Cette association œuvre pour le bien-être des enfants de l’école Eric Tabarly

Voici nos conseils pour bien organiser votre venue aux Moutiers-en-Retz

privilégiez les déplacements à pied, à vélo, en train TER ou encore en navette gratuite (circuit D)

si vous venez en voiture, vous pouvez stationner sur les parkings situés rue des Lutins ou place du Général De Gaulle

pensez à retirer des espèces avant votre déplacement, il y a 1 seul distributeur automatique de billets aux Moutiers (à côté de l’office de tourisme)

Vous souhaitez réserver un stand pour le vide-grenier ?

Vous pouvez dès maintenant réserver votre emplacement directement sur le site web My Brocante en suivant ce lien.



.

Place de l’Eglise Madame Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 56 68 30 32 amicalelaique44760@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and stroll around or take part in the traditional, friendly garage sale and flea market in Moutiers-en-Retz.

