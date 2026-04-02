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Vide-Greniers Les Noës-près-Troyes

Vide-Greniers Les Noës-près-Troyes

Vide-Greniers Les Noës-près-Troyes vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Rue Ormancey Place de Mairiei Rue du 25 Aout -Parking du Centre Municipal

Ville : 10420 Les Noës-près-Troyes

Département : Aube

Début : 2026-05-01T08:00:00

Fin : 2026-05-01T18:00:00

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 3 3 3 Tarif de base plein tarif

Les Noës-près-Troyes

Vide-Greniers

Rue Ormancey Place de Mairiei Rue du 25 Aout -Parking du Centre Municipal Les Noës-près-Troyes Aube

Tarif : 3 – 3 – 3 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :
2026-05-01

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Rue Ormancey Place de Mairiei Rue du 25 Aout -Parking du Centre Municipal Les Noës-près-Troyes 10420 Aube Grand Est +33 6 08 18 09 00  patrick.arbelin@sfr.fr

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English :

L’événement Vide-Greniers Les Noës-près-Troyes a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de Tourisme Troyes la Champagne