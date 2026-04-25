Les Noës-près-Troyes

Vide greniers

Les Noës-près-Troyes Aube

Tarif : 3 – 3 – 3 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 08:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

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Les Noës-près-Troyes 10420 Aube Grand Est +33 3 25 74 40 35 mairie@lesnoes.com

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English :

L’événement Vide greniers Les Noës-près-Troyes a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Troyes la Champagne