Vide greniers Les Noës-près-Troyes
Vide greniers Les Noës-près-Troyes dimanche 5 juillet 2026.
Les Noës-près-Troyes
Vide greniers
Les Noës-près-Troyes Aube
Tarif : 3 – 3 – 3 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
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Les Noës-près-Troyes 10420 Aube Grand Est +33 3 25 74 40 35 mairie@lesnoes.com
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English :
L’événement Vide greniers Les Noës-près-Troyes a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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