Vide-greniers Littenheim
Vide-greniers Littenheim vendredi 8 mai 2026.
Littenheim
Vide-greniers
Centre-ville Littenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-08 07:00:00
fin : 2026-05-08 17:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Amateurs de trésors cachés, chineurs passionnés ou simples curieux… Ne manquez pas la grande brocante de Littenheim ! .
Centre-ville Littenheim 67490 Bas-Rhin Grand Est +33 6 60 37 87 98
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English :
L’événement Vide-greniers Littenheim a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme de Saverne et sa région