Littenheim

Vide-greniers

Centre-ville Littenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-08 07:00:00

fin : 2026-05-08 17:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Amateurs de trésors cachés, chineurs passionnés ou simples curieux… Ne manquez pas la grande brocante de Littenheim ! .

Centre-ville Littenheim 67490 Bas-Rhin Grand Est +33 6 60 37 87 98

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English :

L’événement Vide-greniers Littenheim a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme de Saverne et sa région