Loulay

Vide-greniers

Centre bourg Loulay Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 09:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Ambiance conviviale toute la journée.

Sur place buvette et restauration

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Centre bourg Loulay 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 41 13 01

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English :

Friendly atmosphere all day long.

On-site refreshments and catering

L’événement Vide-greniers Loulay a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge