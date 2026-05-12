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Vide-greniers Loulay

Vide-greniers Loulay dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Centre bourg

Ville : 17330 Loulay

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Loulay

Vide-greniers

Centre bourg Loulay Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 09:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Ambiance conviviale toute la journée.
Sur place buvette et restauration
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Centre bourg Loulay 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 41 13 01 

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English :

Friendly atmosphere all day long.
On-site refreshments and catering

L’événement Vide-greniers Loulay a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge