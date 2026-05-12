Vide-greniers Loulay
Vide-greniers Loulay dimanche 21 juin 2026.
Loulay
Vide-greniers
Centre bourg Loulay Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 09:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Ambiance conviviale toute la journée.
Sur place buvette et restauration
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Centre bourg Loulay 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 41 13 01
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English :
Friendly atmosphere all day long.
On-site refreshments and catering
L’événement Vide-greniers Loulay a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge