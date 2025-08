Vide-greniers Louvilliers-lès-Perche

Vide-greniers Louvilliers-lès-Perche dimanche 31 août 2025.

Vide-greniers

Louvilliers-lès-Perche Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-31 06:00:00

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-08-31

Venez chiner lors de cette belle journée, buvette et restauration sur place. Concours de boules en doublette à partir de 13h et balade à poney.Familles

Venez chiner lors de cette belle journée, buvette et restauration sur place. Concours de boules en doublette à partir de 13h et balade à poney. .

Louvilliers-lès-Perche 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 82 60 louvilliers.festivites@gmail.com

English :

Come and bargain hunt on this beautiful day, with refreshments and food on site. Doubles boules competition from 1pm and pony ride.

German :

Kommen Sie an diesem schönen Tag zum Stöbern, Getränke und Essen vor Ort. Boule-Wettbewerb im Doppelpack ab 13 Uhr und Ponyreiten.

Italiano :

Venite a caccia di occasioni in questa splendida giornata, con rinfreschi e cibo in loco. Gara di bocce a due a partire dalle 13.00 e passeggiata con i pony.

Espanol :

Venga a buscar gangas en este maravilloso día, con refrescos y comida in situ. Competición de petanca doble a partir de las 13:00 y paseo en poni.

L’événement Vide-greniers Louvilliers-lès-Perche a été mis à jour le 2025-07-30 par OTs DU PERCHE