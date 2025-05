Vide greniers – rue de la piscine Luc-en-Diois, 25 mai 2025 08:00, Luc-en-Diois.

Drôme

Vide greniers rue de la piscine Place Lucus Augusti Luc-en-Diois Drôme

Début : 2025-05-25 08:00:00

fin : 2025-05-25 17:00:00

2025-05-25

Vide greniers annuel de l’association de la vie de l’école de Luc-en-Diois. Restauration et buvette sur place. 5€ les deux mètres pour les exposants.

rue de la piscine Place Lucus Augusti

Luc-en-Diois 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 57 92 41 laviedelecoledeluc@gmail.com

English :

Annual garage sale organized by the Luc-en-Diois school life association. Catering and refreshments on site. 5? per two meters for exhibitors.

German :

Jährlicher Flohmarkt des Vereins für das Leben der Schule von Luc-en-Diois. Essen und Trinken vor Ort. 5? pro zwei Meter für die Aussteller.

Italiano :

Vendita annuale di garage organizzata dall’associazione per la vita scolastica di Luc-en-Diois. Catering e rinfreschi in loco. 5? per due metri per gli espositori.

Espanol :

Venta anual de garaje organizada por la asociación de vida escolar Luc-en-Diois. Catering y refrescos in situ. 5? por dos metros para los expositores.

