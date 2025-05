Vide-greniers – Espace de proximité Edmond Braux Lunéville, 8 juin 2025 06:00, Lunéville.

Meurthe-et-Moselle

Vide-greniers Espace de proximité Edmond Braux 5 rue de la Meurthe Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-08 06:00:00

fin : 2025-06-08 18:00:00

Date(s) :

2025-06-08

Organisé par l’association Amitiés Loisirs Meurthe.

2€ le mètre linéaire

Réservation au 06 24 71 70 52

Cour de l’espace Edmond Braux Rue de la Meurthe Rue du Petit PréTout public

Espace de proximité Edmond Braux 5 rue de la Meurthe

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 24 71 70 52

English :

Organized by Amitiés Loisirs Meurthe.

2? per linear metre

Book on 06 24 71 70 52

Cour de l?espace Edmond Braux ? Rue de la Meurthe ? Rue du Petit Pré

German :

Organisiert von der Vereinigung Amitiés Loisirs Meurthe.

2? der laufende Meter

Reservierung unter 06 24 71 70 52

Hof des Raums Edmond Braux ? Rue de la Meurthe ? Rue du Petit Pré

Italiano :

Organizzato da Amitiés Loisirs Meurthe.

2? al metro lineare

Prenotare al numero 06 24 71 70 52

Corte dello spazio Edmond Braux? Rue de la Meurthe ? Rue du Petit Pré

Espanol :

Organizado por Amitiés Loisirs Meurthe.

2? por metro lineal

Reserva en el 06 24 71 70 52

Cour de l’espace Edmond Braux ? Rue de la Meurthe ? Rue du Petit Pré

