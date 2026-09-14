Vide greniers – Lycée professionnel des métiers du bâtiment Jean Garnier Morcenx-la-Nouvelle
dimanche 4 octobre 2026 · Morcenx-la-Nouvelle
Informations pratiques
Morcenx-la-Nouvelle
Vide greniers – Lycée professionnel des métiers du bâtiment Jean Garnier
24 Rue Henri Barbusse Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 07:30:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Venez participer au vide greniers organisé par la MDL (Maison des Lycéens) et qui se déroulera sur l’enceinte du lycée.
Les exposants sont attendus entre 7h et 17h et les visiteurs à partir de 7h30.
Venez participer au vide greniers organisé par la MDL (Maison des Lycéens) et qui se déroulera sur l’enceinte du lycée.
Les exposants sont attendus entre 7h et 17h et les visiteurs à partir de 7h30. .
24 Rue Henri Barbusse Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 79 30
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English : Vide greniers – Lycée professionnel des métiers du bâtiment Jean Garnier
Come join us at the yard sale organized by the MDL (Maison des Lycéens), which will take place on the high school grounds.
Vendors are expected between 7:00 a.m. and 5:00 p.m., and visitors are welcome starting at 7:30 a.m.
L’événement Vide greniers – Lycée professionnel des métiers du bâtiment Jean Garnier Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Morcenx
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