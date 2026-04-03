Vide-greniers Macey
Vide-greniers Macey dimanche 24 mai 2026.
Macey
Vide-greniers
Macey Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 07:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Restauration et buvette* sur place.
(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .
Macey 10300 Aube Grand Est +33 7 49 47 48 54 cdfmacey10300@gmail.com
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English :
L’événement Vide-greniers Macey a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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