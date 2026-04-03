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Vide-greniers Macey

Vide-greniers Macey

Vide-greniers Macey dimanche 24 mai 2026.

Ville : 10300 Macey

Département : Aube

Début : 2026-05-24T07:00:00

Fin : 2026-05-24T18:00:00

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Macey

Vide-greniers

Macey Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 07:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Restauration et buvette* sur place.

(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération)   .

Macey 10300 Aube Grand Est +33 7 49 47 48 54  cdfmacey10300@gmail.com

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English :

L’événement Vide-greniers Macey a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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