Vide-greniers Mailly-la-Ville 6 juillet 2025

Yonne

Vide-greniers Mailly-la-Ville Yonne

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-07-06

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-06

Une journée parfaite pour chiner, dénicher des trésors et faire de bonnes affaires dans une ambiance conviviale. Flânez entre les stands, découvrez des objets insolites et profitez de ce moment d’échange entre chineurs et exposants. Buvette, restauration, escargots, vins et produits régionaux vous attendent pour agrémenter cette belle journée de brocante dans le village. .

Mailly-la-Ville 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 64 45 03 91

