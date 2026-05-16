Vide-greniers Maisons-lès-Chaource
Vide-greniers Maisons-lès-Chaource dimanche 7 juin 2026.
Maisons-lès-Chaource
Vide-greniers
Maisons-lès-Chaource Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 07:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Dimanche 7 juin MAISONS-LES-CHAOURCE Vide-greniers. De 7h à 18h.
Buvette, restauration et animations sur place.
Particuliers 1m = 2€, professionnels = consulter le comité.
Organisé par le Comité des Fêtes de Maisons-lès-Chaource.
Inscriptions et renseignements +33 (0)6 21 89 67 12 ; comitedesmaisons@outlook.fr .
Maisons-lès-Chaource 10210 Aube Grand Est +33 6 21 89 67 12 comitedesmaisons@outlook.fr
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English :
L’événement Vide-greniers Maisons-lès-Chaource a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance