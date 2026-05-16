Maisons-lès-Chaource

Vide-greniers

Maisons-lès-Chaource Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 07:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Dimanche 7 juin MAISONS-LES-CHAOURCE Vide-greniers. De 7h à 18h.

Buvette, restauration et animations sur place.

Particuliers 1m = 2€, professionnels = consulter le comité.

Organisé par le Comité des Fêtes de Maisons-lès-Chaource.

Inscriptions et renseignements +33 (0)6 21 89 67 12 ; comitedesmaisons@outlook.fr .

Maisons-lès-Chaource 10210 Aube Grand Est +33 6 21 89 67 12 comitedesmaisons@outlook.fr

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English :

L’événement Vide-greniers Maisons-lès-Chaource a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance