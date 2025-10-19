Vide-greniers / Marchés aux Puces Réquista

Vide-greniers / Marchés aux Puces Réquista dimanche 19 octobre 2025.

Vide-greniers / Marchés aux Puces

Réquista Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-19

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-10-19 2025-11-23

« Chinez, flânez, dénichez vos trésors le vide-greniers de Réquista vous attend chaque mois ! »

Chaque mois, le marché couvert de Réquista accueille son vide-greniers / marché aux puces.

De 7h à 12h, exposants et chineurs se retrouvent dans une ambiance conviviale. On y trouve de tout objets insolites, vaisselle, vêtements, livres, jouets… de quoi satisfaire toutes les envies !

Emplacement 5 € pour les exposants.

Ouvert à tous, entrée libre.

Un rendez-vous régulier à ne pas manquer, que vous souhaitiez participer ou simplement flâner !

Inscription 06 78 49 10 58 .

Réquista 12170 Aveyron Occitanie

English :

« Browse, stroll, unearth your treasures: the Réquista garage sale awaits you every month! »

German :

« Stöbern, bummeln, Schätze finden: der Flohmarkt von Réquista erwartet Sie jeden Monat! »

Italiano :

« Sfoglia, passeggia e trova i tuoi tesori: il garage sale di Réquista ti aspetta ogni mese!

Espanol :

« Busca, pasea y encuentra tus tesoros: ¡la venta de garaje Réquista te espera cada mes!

L’événement Vide-greniers / Marchés aux Puces Réquista a été mis à jour le 2025-09-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)