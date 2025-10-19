Vide-greniers / Marchés aux Puces Réquista
Vide-greniers / Marchés aux Puces Réquista dimanche 19 octobre 2025.
Vide-greniers / Marchés aux Puces
Réquista Aveyron


Début : Dimanche 2025-10-19
fin : 2025-11-23

2025-10-19 2025-11-23
« Chinez, flânez, dénichez vos trésors le vide-greniers de Réquista vous attend chaque mois ! »
Chaque mois, le marché couvert de Réquista accueille son vide-greniers / marché aux puces.
De 7h à 12h, exposants et chineurs se retrouvent dans une ambiance conviviale. On y trouve de tout objets insolites, vaisselle, vêtements, livres, jouets… de quoi satisfaire toutes les envies !
Emplacement 5 € pour les exposants.
Ouvert à tous, entrée libre.
Un rendez-vous régulier à ne pas manquer, que vous souhaitiez participer ou simplement flâner !
Inscription 06 78 49 10 58 .
Réquista 12170 Aveyron Occitanie
English :
« Browse, stroll, unearth your treasures: the Réquista garage sale awaits you every month! »
German :
« Stöbern, bummeln, Schätze finden: der Flohmarkt von Réquista erwartet Sie jeden Monat! »
Italiano :
« Sfoglia, passeggia e trova i tuoi tesori: il garage sale di Réquista ti aspetta ogni mese!
Espanol :
« Busca, pasea y encuentra tus tesoros: ¡la venta de garaje Réquista te espera cada mes!
L’événement Vide-greniers / Marchés aux Puces Réquista a été mis à jour le 2025-09-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)