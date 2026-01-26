Vide-greniers Marchés aux Puces Réquista
Vide-greniers Marchés aux Puces Réquista dimanche 15 février 2026.
Vide-greniers Marchés aux Puces
Réquista Aveyron
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
5€ l’emplacement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-02-15
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-02-15 2026-03-15 2026-04-19 2026-05-17 2026-06-21 2026-08-16 2026-10-18 2026-11-22
Chinez, flânez, dénichez vos trésors le vide-greniers de Réquista vous attend chaque mois !
Chaque mois, le marché couvert de Réquista accueille son vide-greniers marché aux puces.
De 7h à 12h, exposants et chineurs se retrouvent dans une ambiance conviviale. On y trouve de tout objets insolites, vaisselle, vêtements, livres, jouets… de quoi satisfaire toutes les envies !
Emplacement 5 € pour les exposants.
Ouvert à tous, entrée libre.
Un rendez-vous régulier à ne pas manquer, que vous souhaitiez participer ou simplement flâner !
Inscription 06 78 49 10 58 .
Réquista 12170 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Browse, stroll, unearth your treasures: the Réquista garage sale awaits you every month!
L’événement Vide-greniers Marchés aux Puces Réquista a été mis à jour le 2026-01-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)