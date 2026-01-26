Vide-greniers Marchés aux Puces Réquista

Vide-greniers Marchés aux Puces

Chinez, flânez, dénichez vos trésors le vide-greniers de Réquista vous attend chaque mois !

Chaque mois, le marché couvert de Réquista accueille son vide-greniers marché aux puces.

De 7h à 12h, exposants et chineurs se retrouvent dans une ambiance conviviale. On y trouve de tout objets insolites, vaisselle, vêtements, livres, jouets… de quoi satisfaire toutes les envies !

Emplacement 5 € pour les exposants.

Ouvert à tous, entrée libre.

Un rendez-vous régulier à ne pas manquer, que vous souhaitiez participer ou simplement flâner !

Inscription 06 78 49 10 58 .

Réquista 12170 Aveyron Occitanie

English :

Browse, stroll, unearth your treasures: the Réquista garage sale awaits you every month!

