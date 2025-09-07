Vide-greniers Marciac
Vide-greniers Marciac dimanche 7 septembre 2025.
Vide-greniers
MARCIAC Marciac Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-07 09:00:00
fin : 2025-09-07 17:30:00
Date(s) :
2025-09-07
Venez chiner au vide Grenier.
Possibilité de repas du midi sur place .
2€ le Mètre Linéaire, le café sera offert pour les exposant
Emplacements en Extérieur.
.
MARCIAC Marciac 32230 Gers Occitanie +33 5 62 09 30 18 clap32@orange.fr
English :
Come and bargain-hunt at the garage sale.
Lunch available on site.
2? per linear meter, coffee will be offered to exhibitors
Outdoor pitches.
German :
Kommen Sie und stöbern Sie auf dem « vide Grenier ».
Mittagessen vor Ort möglich.
2? pro laufendem Meter, Kaffee wird für Aussteller angeboten
Stellplätze im Freien.
Italiano :
Venite a caccia di occasioni al mercatino dell’usato.
Possibilità di pranzare sul posto.
2? al metro lineare, il caffè sarà offerto agli espositori
Piazzole esterne.
Espanol :
Venga a buscar gangas a la venta de garaje.
Posibilidad de almuerzo in situ.
2? por metro lineal, se ofrecerá café a los expositores
Parcelas al aire libre.
L’événement Vide-greniers Marciac a été mis à jour le 2025-08-20 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65