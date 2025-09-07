Vide-greniers Marciac

Vide-greniers Marciac dimanche 7 septembre 2025.

Vide-greniers

MARCIAC Marciac Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 09:00:00

fin : 2025-09-07 17:30:00

Date(s) :

2025-09-07

Venez chiner au vide Grenier.

Possibilité de repas du midi sur place .

2€ le Mètre Linéaire, le café sera offert pour les exposant

Emplacements en Extérieur.

.

MARCIAC Marciac 32230 Gers Occitanie +33 5 62 09 30 18 clap32@orange.fr

English :

Come and bargain-hunt at the garage sale.

Lunch available on site.

2? per linear meter, coffee will be offered to exhibitors

Outdoor pitches.

German :

Kommen Sie und stöbern Sie auf dem « vide Grenier ».

Mittagessen vor Ort möglich.

2? pro laufendem Meter, Kaffee wird für Aussteller angeboten

Stellplätze im Freien.

Italiano :

Venite a caccia di occasioni al mercatino dell’usato.

Possibilità di pranzare sul posto.

2? al metro lineare, il caffè sarà offerto agli espositori

Piazzole esterne.

Espanol :

Venga a buscar gangas a la venta de garaje.

Posibilidad de almuerzo in situ.

2? por metro lineal, se ofrecerá café a los expositores

Parcelas al aire libre.

