Vide-greniers

MARCIAC Marciac Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 08:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Venez chiner au vide Grenier.

Possibilité de petit-déjeuner et repas du midi sur place .

3€ le Mètre Linéaire, le café sera offert pour les exposants.

Emplacements sous les arcades et sur la place de l’Hôtel de Ville.

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MARCIAC Marciac 32230 Gers Occitanie +33 5 62 08 26 60 associationdescommercants.marciac@orange.fr

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English :

Come and browse at the garage sale.

Breakfast and lunch available on site.

3? per linear meter, with free coffee for exhibitors.

Places under the arcades and on the Place de l’Hôtel de Ville.

L’événement Vide-greniers Marciac a été mis à jour le 2026-03-13 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65